مكة المكرمة 09 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 06 ديسمبر 2019 م واسيرعى معالي مدير جامعة أم القرى الأستاذ الدكتور عبدالله بافيل، بعد غد ولمدة خمسة أيام، انطلاق معرض اللغة العربية والذكاء الاصطناعي، الذي يُعد الأول من نوعه على مستوى الجامعات، والفعاليات المصاحبة له في قاعة الملك عبدالعزيز بمقر الجامعة في حي العابدية، بحضور وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة سارة الخولي، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية لعام 2019 م.وحددت كلية اللغة العربية وآدابها - الجهة المنظمة - ثلاثة مواعيد لحضور المعرض، منها موعدان للرجال؛ يبدأ الأول من الساعة التاسعة صباحاً إلى صلاة الظهر، في حين يبدأ الموعد الثاني من بعد صلاة المغرب إلى الساعة التاسعة مساء، أما الموعد المخصص للسيدات؛ فسيبدأ من الساعة الثانية بعد الظهر إلى صلاة المغرب.ويأتي هذا المعرض في الوقت الذي تقدم فيه المملكة العربية السعودية دعماً غير محدوداً للاهتمام باللغة العربية على مختلف الصعد المكانية والزمانية، إذ أسهمت بجهودها الكبيرة في إصدار قرار تاريخي من الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتماد اللغة العربية لغة رسمية وضمن لغات العمل في الأمم المتحدة، وذلك في شهر ديسمبر من عام 1973م.وأكدت وكيلة كلية اللغة العربية وآدابها الدكتورة حصة الرشود الحرص البالغ باللغة العربية من قبل وزارة التعليم، وإمارة منطقة مكة المكرمة، والدعم الكبير من معالي مدير جامعة أم القرى الأستاذ الدكتور عبدالله بافيل، والمتابعة الدقيقة من عميد كلية اللغة العربية وآدابها الدكتور يوسف السلمي.وأشارت وكيلة كلية اللغة العربية وآدابها إلى مشاركة جهات عدة في المعرض، منها مركز الملك عبدالله الدولي لخدمة اللغة العربية، وكلية الحاسب ونظم المعلومات، وشركة وادي مكة للتقنية، ونادي مكة الأدبي، ومعهد اللغة العربية للناطقين بغيرها، ومجمع اللغة العربية على الشبكة العنكبوتية، وكلية السنة الأولى المشتركة إضافة إلى جهات أخرى.// انتهى //17:17ت م0098