مكة المكرمة 09 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 06 ديسمبر 2019 م واسنفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة برنامج الأمن الفكري "اعتدال" تحت شعار "الانتماء واللحمة الوطنية" في محافظتي أضم والعرضيات, بحضور عدد من مسؤولي القطاعات الحكومية ومديري الإدارات وجمع من الطلاب.وأقيم في محافظة العرضيات بحضور المحافظ علي بن يوسف الشريف, البرنامج حيث اشتمل على فعاليات عدة، منها محاضرات عن الأمن الفكري يقدمها عدد من أعضاء التوعية والتوجيه بالهيئة ومعرضاً توعوياً يحوي رسائل تثقيفية وتوعوية عن خطورة الأفكار الضالة والسحر وعلامات الساحر, كما جرى بتكريم أبناء ذوي الشهداء في المحافظة.وفي ذات السياق أقام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة البرنامج ذاته بمحافظة أضم بحضور محافظ أضم عمر بن عامر السفياني, حيث اشتمل البرنامج على معرض توعوي احتوى على وسائل توجيهية توضح مفهوم الأمن الفكري ومهدداته ومحاضرات وندوات وتوزيع مطبوعات توعوية.وأوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة بالمنطقة الشيخ فؤاد بن سعود العمري, أن برنامج الأمن الفكري ينفذه الفرع وفق خطة معدة من الرئاسة العامة ومعتمدة من إمارة منطقة مكة المكرمة, لافتاً الانتباه إلى أن هذه البرامج تحظى باهتمام ومتابعة معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.// انتهى //17:25ت م0101