الرياض 09 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 06 ديسمبر 2019 م واساستثمر الأطفال إجازة نهاية الأسبوع المدرسيَّة لحضور فعاليَّات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الثانية، التي تستمر حتى ١٦ ديسمبر الجاري في ملهم شمال مدينة الرياض.ومثَّل المهرجان فرصة للأطفال، وطلاب المدارس لحضور مسابقة الدعو (الملواح) ٤٠٠ متر، والتعرُّف على شروط المسابقة، والاستمتاع بمشاهدة الصقور وهي تقطع الأربعمئة متر ذهابًا وإيابًا، وحماسة الصقارين لتحقيق المراكز الأولى، وأقصر مدة زمنيَّة مقطوعة.ووثق الأطفال في أروقة المهرجان ذكرياتهم مع الصقور، والتقطوا الصور الفوتوغرافيَّة معه، فيما شكَّل المهرجان فرصة للآخرين التعرُّف على الصقر، كونها المرة الأولى التي يشاهدونه فيها.واستفاد الأطفال اليوم الجمعة من الأجواء الربيعيَّة في ملهم، إذ لا تتجاوز درجة الحرارة ٢٥ درجة مئوية، والذين قَدِموا من الرياض ومحافظاتها، منذ ساعات الصباح الأولى، فيما يتطلَّعون لحضور مسابقة المزاين نهاية الأسبوع المقبل، التي يتم فيها تكريم أجمل ثلاثة صقور في كل شوط من أشواط المسابقة، التي تنطلق الخميس، وتستمر حتى السبت.// انتهى //17:55ت م0102