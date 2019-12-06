سياسي / عريقات : الصراع سياسي يتعلق بالاحتلال والخروقات الفاضحة للقانون الدولي والمتمثلة بالاستيطان
الجمعة 1441/4/9 هـ الموافق 2019/12/06 م واس
رام الله 09 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 06 ديسمبر 2019 م واس
قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات : إن الصراع السياسي يتعلق بالاحتلال والخروقات الفاضحة للقانون الدولي والمتمثلة بالاستيطان وفرض الحقائق الاحتلالية على الأرض والعقوبات الجماعية .
وأوضح عريقات في بيان اليوم، أن طريق السلام؛ بأنهاء الاحتلال الاسرائيلي وتجسيد استقلال دولة فلسطين على حدود 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام الى جانب دولة اسرائيل ، وحل قضايا الوضع النهائي كافة، وعلى رأسها قضية اللاجئين والاسرى استنادًا للقانون الدولي والشرعية الدولية .
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18:07ت م
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