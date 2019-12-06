الطائف 09 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 06 ديسمبر 2019 م واسنظمت جامعة الطائف، أمس الخميس، ملتقى ومعرض مشاريع مقررات المتطلبات العامة الاختيارية بمركز المتطلبات العامة التابع لعمادة الدراسات المساندة، ضمن مشروع "سمات خريجي جامعة الطائف (TUGA)".وانطلق المعرض والملتقى بحضور وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية والتطوير الدكتور عبدالرحمن الأسمري، وشارك فيه 30 مشروعاً تمثل ستة مقررات اختيارية هي : مقرر الابتكار وريادة الأعمال، ومقرر المواطنة الرقمية، ومقرر العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية، ومقرر الثقافة الصحية، والبرمجة لغير المتخصصين، ومقرر الإعلام والمجتمع.وقدم الطلاب والطالبات المشاركين في المعرض شرحاً موجزاً عن مشروعاتهم لزوار المعرض من داخل الجامعة وخارجها.وتركز سياقات مشروع سمات خريجي جامعة الطائف (TUGA) على تعزيز جودة المخرجات التعليمية بما يتناسب مع سوق العمل في ضوء رؤية المملكة 2030 بشكل علمي وممنهج، وبناء شخصية الطلبة ومعارفهم بحيث يتميز خريجو جامعة الطائف بحزمة من المهارات التعليمية الحياتية والمهنية المستقبلية.ويستهدف المشروع تحقيق أهدافه عبر الارتقاء بالمحتوى الأكاديمي إلى مستوى أعلى من خلال نسج سياقات مهارات القرن 21 المشتركة مع المقررات الجامعية، وتقديمها من خلال بيئة تعليمية تشجع على التميز والإبداع، وتلبية حاجات المجتمع، بما يسهم في التفوق في التخصصات المختلفة.وفي ختام ملتقى ومعرض مشاريع مقررات المتطلبات العامة الاختيارية تم تكريم المشاريع الفائزة في المراكز الثلاثة الأولى في كل مقرر.وحضر الملتقى كل من وكيل الجامعة المكلف الدكتور تركي المنصوري، ووكيلة الجامعة لشطر الطالبات الدكتور إيمان الزهراني، وعمداء الكليات والعمادات المساندة.// انتهى //18:12ت م0107