غزة 09 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 06 ديسمبر 2019 م واساصيب، اليوم عشرات الموا طنين الفلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال مهاجمته للمسيرات الأسبوعية السلمية على الشريط الحدودي الشرقي لقطاع غزة.وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في غزة، أن 13 مواطناً فلسطينياً أصيب برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال قمعها ، للمسيرات السلمية الأسبوعية التي تقام أيام الجمعة من كل أسبوع شرق قطاع غزة بينهم فتاة ومسعف متطوع، إضافة لعشرات حالات الاختناق .//انتهى //19:18ت م0119