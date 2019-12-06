بيروت 09 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 06 ديسمبر 2019 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية، اليوم على تحسن بنسبة 0.11% أي ما يعادل 1.5 نقطة، ليقفل عند مستوى 759.73 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 227 ألفا و39 سهماً، بقيمة 5 ملايين و536 ألفاً و930 دولاراً أميركياً، نفّذت من خلال 10 صفقات.كما ارتفعت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة لتصل إلى 7 ملايين و506 آلاف دولار أميركي، مقارنة مع 7 ملايين و498 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //19:34ت م0124