الرياض 09 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 06 ديسمبر 2019 م واسيقيم نادي الفروسية حفل سباقه الـ34 غدا السبت ضمن فعاليات موسم سباقات الخيل لهذا العام 1440 / 1441هـ بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية بمنطقة الرياض على كأس جمعية الكشافة السعودية ، وكأس وزارة المالية.وأوضح مدير عام نادي الفروسية عادل بن عبدالله المزروع أن السباق يتكون من عشرة أشواط ، أبرزها الشوط الخامس على كأس جمعية الكشافة السعودية إنتاج السعودية مفتوح الدرجات ، ومسافته 1400م ، والشوط الثامن على كأس وزارة المالية للأفراس المستوردة مفتوح الدرجات ومسافته 1800م.// انتهى //19:37ت م0125