رياضي / نادي الفروسية يقيم حفل سباقه الـ34 غدا على كأسي جمعية الكشافة السعودية ووزارة المالية
الجمعة 1441/4/9 هـ الموافق 2019/12/06 م واس
الرياض 09 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 06 ديسمبر 2019 م واس
يقيم نادي الفروسية حفل سباقه الـ34 غدا السبت ضمن فعاليات موسم سباقات الخيل لهذا العام 1440 / 1441هـ بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية بمنطقة الرياض على كأس جمعية الكشافة السعودية ، وكأس وزارة المالية.
وأوضح مدير عام نادي الفروسية عادل بن عبدالله المزروع أن السباق يتكون من عشرة أشواط ، أبرزها الشوط الخامس على كأس جمعية الكشافة السعودية إنتاج السعودية مفتوح الدرجات ، ومسافته 1400م ، والشوط الثامن على كأس وزارة المالية للأفراس المستوردة مفتوح الدرجات ومسافته 1800م.
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19:37ت م
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