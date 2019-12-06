مكة المكرمة 09 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 06 ديسمبر 2019 م واستأهل 12 طالباً وطالبة من إدارة التعليم بمحافظة الليث للمشاركة في تصفيات الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي إبداع 2020م، الذي يقام على مستوى المملكة بالشراكة مع وزارة التعليم لطلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية.وجاء إعلان النتائج بعد أن أنهت مؤسسة موهبة مرحلة التحكيم الإلكتروني لجميع المشاركين والمشاركات على مستوى المملكة، وانطباق معايير وضوابط الترشيح على المشاريع العلمية والإبداعية المتأهلة ، حيث حلت إدارة التعليم بمحافظة الليث في ( المركز السادس ) على مستوى الإدارات التعليمية المتأهلة للتصفيات والبالغ عددها ( 38) إدارة تعليمية متأهلة.وأكدت المساعدة للشؤون التعليمية هدية محمد البركاتي حرص إدارة التعليم على تسخير جميع الجهود والإمكانات لتوفير بيئة تربوية ومدرسية وتعليمية وتنافسية متميزة، لتحفيز ورعاية الموهوبين و الموهوبات والمبدعين والمبدعات، في شتى مجالات الموهبة والفنون والأنشطة المختلفة ، وهنأت كافة الطلاب والطالبات المتأهلين متمنية لهم كل التوفيق والنجاح في المراحل المتقدمة من الأولمبياد الوطني.بدورها عبّرت رئيسة قسم الموهوبات عائشة هاشم العيافي عن بالغ فخرها واعتزازها وسعادتها بهذا الإنجاز، مقدمة التهاني والتبريكات والشكر والتقدير للطالبات المتأهلات ولأسرهن ولقائدات مدارسهن ولمنسقات الموهبة ، والمشرفات التربويات بالقسم ، على حسن إشرافهن على تدريب وتأهيل الطالبات للمسابقة و تعزيزهن لأفكار الطالبات من خلال البرامج الإثرائية الداعمة لأبحاثهن ومبتكراتهن.من جانبها أبدت مشرفة رعاية الموهوبات ومنسقة الأولمبياد الوطني للإبداع بالليث (بنات) حميدة عبدالله المالكي سعادتها بهذا الإنجاز ، مؤكدة أن تأهل طالباتهن جاء ثمرة للجهود المتواصلة والتعاون البناء بين القسم وجميع المدارس وأسر الطالبات ، والإشراف والمتابعة على مراحل إعداد المشاريع للطالبات المشاركات ، وتسجيلها في الموقع ، وإجراء التجارب العلمية لهن والحلول المبتكرة لمشاريعهن ،وفي ظل الشراكات العلمية المتعددة التي تبناها القسم في سبيل دعم مواهب وأفكار الطالبات.وأشارت إلى أن المتأهلين و المتأهلات هم : متعب لافي بن عبيد العضلي من ( ثانوية الفتح ), وأرين حامد أحمد آل جعده الحساني من (ثانوية أضم ), وأريام سعد سالم آل حميده العصماني من (ثانوية أضم), وزهراء عوض بن حسن بن قصبان النعيري من (ثانوية الوسقة), وسارة محمد بن ختيم المالكي من (متوسطة أضم ), وسمية عبدالمعين حمد آل مبارك البركاتي من (ثانوية الوسقة), وسوزان رحمان بن رداد العفيفي المالكي من (ثانوية شعب المرتع), وغرام صالح بن حامد العصماني المالكي من (ثانوية شعب المرتع), ومها بندر بن ختيم المالكي من (ثانوية أضم), ونوال فيصل عبدالرحيم آل حسن اليزيدي من (ثانوية بني يزيد), وهناء عامر رداد آل حسن اليزيدي من (ثانوية بني يزيد), ويارا نور بن مسعود الساعدي المالكي من (ثانوية العطف).// انتهى //19:38ت م0127