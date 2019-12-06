أبيدجان 09 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 06 ديسمبر 2019 م واساختتمت في العاصمة أبيدجان اليوم، أعمال المؤتمر الإقليمي الإفريقي الـ 14 لمنظمة العمل الدولية، بمشاركة وزراء العمل والشؤون الاجتماعية الأفارقة، تحت عنوان "العدالة الاجتماعية وكيفية تصور مستقبلي للعمل اللائق في إفريقيا".ودعا المشاركون في ختام اجتماعهم التي استمرت أربعة أيام، إلى وضع إستراتيجية في مجال التشغيل لفائدة الشباب في المنطقة خلال العشرية المقبلة، مشددين على أن يمثل تشغيل الشباب في المنطقة "كمحور حصري" في استراتيجيات الحكومات وسياساتها في إفريقيا، التي تعتبر المنطقة الأكثر شبابًا في العالم حيث أن 60 % من سكان القارة الإفريقية المقدر عددهم بـ 3ر1 مليار نسمة شباب تقل أعمارهم عن 25 سنة .وأكدوا ضرورة مكافحة العمل غير القانوني في القطاع الخاص، من خلال وضع آليات لمساعدة السكان الناشطين في هذا المجال، في التوجه إلى القطاع القانوني وتعزيز الوسائل المرتبطة بالتدريب لتسهيل الإدماج المهني للشباب.كما أكدوا أهمية إعداد برامج ترتكز على التشغيل المنتج، وعلى مبادئ العمل الكريم، وإيجاد المنتجات والخدمات الإيكولوجية، على غرار الألواح الشمسية والمنتجات المدورة، مشيرين إلى أنها قد طبقت في بعض البلدان الإفريقية.// انتهى //19:57ت م0132