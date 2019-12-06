إسلام آباد 09 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 06 ديسمبر 2019 م واستمكنت الشرطة الباكستانية اليوم من إلقاء القبض على اثنين من العناصر الإرهابية خلال عملية نفذتها بالقرب من مدينة ديرة إسماعيل خان.وأوضحت الشرطة في بيان أنها داهمت موقعاً للإرهابيين بناء على معلومات استخباراتية، حيث جرى تبادل إطلاق النار مع عنصرين إرهابيين تم القضاءعليهما.وأضافت أن الإرهابيين كانا من عناصر حركة طالبان باكستان المحظورة، وكانا مطلوبين لدى أجهزة الأمن لتورطهما في تنفيذ عدد من الأعمال الإرهابية واغتيال رجال الأمن، مشيرة إلى أن قواتها صادرت منهما سترة ناسفة، وقنابل يدوية، وأسلحة وذخيرة .// انتهى //19:58ت م0133