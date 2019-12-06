إسلام آباد 09 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 06 ديسمبر 2019 م واسأكد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي التزام بلاده بدعم عملية السلام والمصالحة الأفغانية من أجل السلام الدائم في أفغانستان.صرح بذلك خلال لقاءه اليوم في مكتبه بإسلام آباد القائم بأعمال السفير الأمريكي لدى باكستان بول دبليو جونز، مضيفاً أن التقدم والتنمية في المنطقة يعتمدان بشكل مباشر على السلام في أفغانستان.وقال : إن باكستان ترحب بقرار الولايات المتحدة حول استئناف محادثات السلام الأفغانية.وهذا وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين باكستان والولايات المتحدة الأمريكية، وتطورات الوضع الأمني في المنطقة، مع التركيز على الوضع في أفغانستان.// انتهى //20:40ت م0135