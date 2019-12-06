بيروت 09 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 06 ديسمبر 2019 م واستراجعت السيولة الجاهزة بالليرة اللبنانية خلال الأسبوع الممتد من 15 إلى 21 نوفمبر 2019م، بقيمة 595 مليار ليرة لبنانية، لتصل إلى 205 مليارات و195 مليون ليرة لبنانية، بما يعادل 2.98%، مقيّمة على أساس سنوي.وأرجع تقرير موجز أصدرته مديرية الإحصاءات والأبحاث الاقتصادية في مصرف لبنان المركزي هذا التراجع إلى ارتفاع الودائع تحت الطلب بمقدار 349 مليار ليرة، فيما ارتفاع العملة المتداولة بمقدار 187 ملياراً.وأشار التقرير إلى أنّه على مدار الأسبوع تراجع إجمالي الودائع باستثناء الودائع تحت الطلب بمقدار 1 مليار و11 مليون ليرة لبنانية، وذلك نتيجة تراجع الودائع المقوّمة بالعملات الأجنبية بمقدار 222 مليون دولار، كما تراجع الودائع لأجل والودائع الادخارية بمقدار 466 مليار ليرة.// انتهى //20:40ت م0136