تونس 09 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 06 ديسمبر 2019 م واساختتمت بجزيرة جربة جنوب شرق تونس اليوم أعمال المؤتمر العربي للشباب سفراء السلامة المرورية على الطرقات، بمشاركة العديد من الدول العربية.وأطلق المشاركون في ختام أعمال مؤتمرهم الذي استمر ثلاثة أيام ميثاق الشباب العربي في مجال السلامة المرورية.وتعهد الشباب سفراء المنظمة العربية للسلامة المرورية في ميثاقهم باعتماد السلوك المروري القويم، واحترام كافة القوانين والقواعد والتشاريع ذات العلاقة، مع التزامهم بنشر ثقافة المرور في أوساط نظائرهم من الشباب، وأن يكونوا نموذجًا يحتذى في هذا المجال، ويجعلون السلامة المرورية قضية ذات أولوية في كافة أنشطتهم.كما تعهد الشباب بالعمل على المشاركة الفاعلة والتفاعل الإيجابي مع مختلف المبادرات والأنشطة والمشاريع الهادفة إلى التوعية بالثقافة المرورية السليمة، في مختلف الأوساط التربوية والاجتماعية، ومعاضدة جهود الدول والمجتمع المدني في جمع وتوفير البيانات الكاملة والسليمة، لإتاحتها بشفافية للجميع وللمساعدة في المتابعة والتقييم، إلى جانب مناصرة كافة الجهود المجتمعية الرامية إلى تطوير التشاريع في مجال السلامة المرورية، بما يكفل مزيد تكريس الحق في الحياة، وربط الصلة بين الشباب العربي والعالمي لتبادل التجارب والخبرات في مجال الثقافة المرورية.وأكدوا أن تكون السلامة المرورية ضمن بنود مجالس الوزراء والاشتغال بشراكة عبر التواصل الاجتماعي كل من بلده، لتنظيم حملة توعوية واسعة النطاق، في كل الدول العربية شهريًا "هاش تاغ"، حول محور معين كحزام الأمان، أو السرعة وغيرها، وذلك بتنسيق وتفكير مشترك عربي عبر الميديا الجديدة.واتفقوا على تبادل الخبرات لتكون الحملات قوية وفاعلة، والاشتغال معًا لتكون القضية على جدول أعمال كل القمم العربية على مستوى القادة، وتفعيل كل المجالس كمجلس وزراء الداخلية العرب أو مجلس النقل أو غيره، وإلزام الدول العربية بإدراج التربية المرورية ضمن المناهج التربوية، عن طريق جامعة الدول العربية، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، مع الدفع والضغط من أجل إنشاء المنصة الرقمية للتربية المرورية على المستوى العربي.// انتهى //20:46ت م0137