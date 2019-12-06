حائل 09 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 06 ديسمبر 2019 م واستشارك جامعة حائل في فعاليات اليوم العالمي للتطوع تحت شعار " تطوع لمستقبل يشمل الجميع " الذي تنظمه مديرية الدفاع المدني بالمنطقة بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية والقطاع الخيري ويقام في قاعة المؤتمرات بالجامعة.وضم جناح الجامعة المشارك في الفعاليات، عدداً من المبادرات الطلابية التي تم تنفيذها بإشراف من النادي التطوعي وتم عرضها في الجناح.// انتهى //21:03ت م0138