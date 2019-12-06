مكة المكرمة 09 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 06 ديسمبر 2019 م واسنظم فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة ورشة عمل لمنسوبيه تحت عنوان (آلية تعبئة مواثيق الأداء ووضع الأهداف الذكية) استمرت ليومين لقيادات الفرع الإدارية والميدانية، وذلك سعياً لرفع مستوى الأداء تماشياً مع أهداف برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية، وذلك بمقر الفرع بمكة.وتناولت الورشة التي أدار مدير التطوير بالإدارة العامة للموارد البشرية بالرئاسة العامة خالد المنصور شرح الأجزاء المتعلقة بالأهداف والجدارات وكيفية تطبيقها على الموظفين حسب طبيعة كل جدارة وتوضيح لائحة الأداء الجديدة والتي صدرت الموافقة السامية الكريمة على تطبيقها على جميع موظفي الدولة والهيئات والمؤسسات الحكومية.وتأتي هذه البرامج امتداداً لجهود الرئاسة العامة في تطوير العمل الإداري والميداني وترجمة لتوجيهات معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.// انتهى //21:05ت م0139