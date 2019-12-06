القريات 09 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 06 ديسمبر 2019 م واسناقش محافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر وبحضور وكيل إمارة منطقة الجوف المساعد للشئون التنموية وكيل محافظ القريات المكلف المهندس حبيب بن محمد عبدالصمد، عدداً من الموضوعات ذات العلاقة بمنتجات وزارة الإسكان بالمحافظة، وذلك خلال اجتماعه أمس، مع مدير عام فرع وزارة الإسكان بمنطقة الجوف فهيد بن مطلق الشمري، ويرافقه المشرف على مشروع "إسكان القريات" علي بن غثيان العنزي، وعدد من مسؤولي فرع الوزارة بالمنطقة، وأعضاء المجلس المحلي، ومديري الجمعيات الخيرية بالمحافظة والمراكز التابعة.وبحث الاجتماع الملفات المتعلقة بالأراضي التابعة للإسكان التنموي والجمعيات الخيرية بالمحافظة والقرى التابعة لها، والتنسيق مع الجمعيات الخيرية بشأن المستحقين للإسكان وتكثيف الجهود لخدمة المستفيدين بشكل أوسع.وعقب الاجتماع قام المحافظ الجاسر بتسليم عدداً من المستفيدين والمستفيدات وحداتهم السكنية، موضحاً أنها هدية خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الامين - حفظهما الله -، التي جاءت بمتابعة وتوجيهات صاحب السمو الملكي أمير المنطقة وسمو نائبه.وثمن جهود الوكيل المساعد للشؤون التنموية وكيل محافظة القريات، ومدير فرع وزارة الإسكان بمنطقة الجوف على جهودهم في متابعة المشاريع وإنجازها.// انتهى //21:12ت م0141