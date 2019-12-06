الرياض 09 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 06 ديسمبر 2019 م واستأهل فريق الأهلي إلى دور 16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم عقب فوزه على النجوم بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية ضمن دور الـ 32 من المسابقة .وسجل أهداف الأهلي الجزائري يوسف بلايلي هدفين في الدقيقتين 3 و 60، وعبد الرحمن غريب في الدقيقة 84 ، فيما سجل هدف النجوم من ركلة جزاء لاعبه ماجد العماري في الدقيقة 83 ، ليواجه بذلك الأهلي نظيره الفيحاء في دور الـ16 الذي فاز أمس على الدرع بنتيجة (5-0).وفي مباراة ثانية حقق فريق الاتفاق بطاقة التأهل إلى دور الـ 16 ، بعد أن قلب الطاولة على فريق الطائي بهدفين لهدف ، وكان الشوط الأول انتهى سلبيا ، وفي الشوط الثاني تقدم الطائي بهدف عن طريق جورج دا سيلفا بالدقيقة 61 ، وقبل نهاية المباراة بـ10 دقائق يسجل لاعب الاتفاق سعد السلولي هدف التعادل ، ثم يضيف هزاع الهزاع الهدف الثاني للاتفاق في الدقيقة 86 ، ليقابل بذلك الاتفاق في الدور المقبل فريق أحد .// انتهى //21:12ت م0143