نيويورك 09 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 06 ديسمبر 2019 م واسالتقى مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي اليوم في نيويورك بوكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو.وخلال اللقاء تم استعراض جهود الحكومة اليمنية الرامية إلى تحقيق السلام المستدام المبني على المرجعيات الثلاث المتفق عليها وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى رأسها القرار 2216.كما تطرق الجانبان خلال اللقاء - وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية - إلى التطورات الأخيرة فيما يتعلق بتنفيذ اتفاق الحديدة وتعنت الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه لا سيما ما يتعلق بقوات الأمن والسلطة المحلية وتنفيذ الإنسحابات من موانئ ومدينة الحديدة.وفي السياق أشار المسؤول اليمني، إلى المرونة والتعاون الإيجابي من قبل الحكومة اليمنية في تسهيل مهمة المبعوث الخاص إلى اليمن والجنرال جوها رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار في اليمن لتنفيذ الاتفاق والذي يكتسب أهمية لتحقيق السلام المستدام وبناء الثقة ومؤشر إيجابي يسبق أي جولة جديدة من المشاورات.وسلّط السفير السعدي الضوء على توجيهات الرئيس اليمني اليمني عبدربه منصور هادي حول العمل بشكل فوري لتنفيذ اتفاق الرياض بمضمونه الكامل وعودة دولة رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة لممارسة مهامهم وتفعيل دور كافة سلطات الدولة ومؤسساتها في العاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات المحررة، وضم كافة التشكيلات العسكرية الخارجة عن الدولة في قوام وزارتي الدفاع والداخلية، وتوحيد الصف الوطني لمواجهة الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران واستئناف مرحلة البناء والتنمية وترسيخ الأمن و الاستقرار.وحذر سفير اليمن في الأمم المتحدة، من استمرار الميليشيات الحوثية رفض السماح لفريق الخبراء الأمميين من تقييم حالة خزان صافر العائم والذي يحتوي مليون ومائة وأربعون ألف برميل من النفط الخام، الأمر الذي يهدد بحدوث كارثة بيئية خطيرة في البحر الأحمر، وطالب الأمين العام ومجلس الأمن ممارسة الضغوط الحقيقية والتدخل للضغط على الميليشيات الحوثية للسماح للفريق الفني بالوصول وتقييم الحالة الفنية للخزان.// انتهى //21:12ت م0144