دومة الجندل 09 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 06 ديسمبر 2019 م واسأطلقت الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بمنطقة الجوف مساء أمس ، فعاليات برنامج قوافل جوفية، ضمن توجيه سمو أمير منطقة الجوف وقرار لجنة السياحة المحلية بتفعيل المنطقة الأثرية بمحافظة دومة الجندل.وانطلقت الفعاليات قرب قلعة مارد ومسجد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه بحضور عدد من المثقفين والشعراء والمهتمين والزوار من أهالي المحافظة، ما شهدت الانطلاقة زيارة القنصل الفرنسي لدى المملكة مصطفى مهراج والوفد المرافق له.وكشف مدير ثقافة وفنون الجوف خالد بن عبدالرحمن العيسى عن تقديم جملة من الفعاليات التي تهتم في جانب الثقافة والفنون والمسرح جنباً إلى جنب مع مشاركة الحرفيين والحرفيات ومعارض الفن التشكيلي والتصوير الضوئي، واستمرار الفعاليات حتى السبت المقبل.وأضاف العيسى ان الجمعية تسعى من خلال هذه المشاركة بمختلف اللجان فيها والمنتسبين لها إلى تفعيل الجانب الثقافي والفني عبر تنظيم برامج مختلفة تساهم في الحفاظ على الموروث وتنمية المواهب الفنية بمختلف المجالات.وقدم العيسى شكره وتقديره لسمو أمير الجوف على ثقته فيما تقدم الجمعية من أنشطة، والى محافظ دومة الجندل الدكتور طلال التمياط ورئيس البلدية المهندس فهد العنزي، والعاملين من مختلف اللجان في تنظيم وتنفيذ البرنامج.// انتهى //21:49ت م0151