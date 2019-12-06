الرياض 09 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 06 ديسمبر 2019 م واسيستضيف فريق الخليج ضيفه الباطن غدا على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 12 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.ويحل الخليج في المركز الخامس عشر برصيد 15 نقطة، فيما يحل الباطن خامسًا برصيد 22 نقطة.يذكر أن لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم كانت قررت تأجيل المباراة بسبب مشاركة لاعب الباطن عمر العودة مع المنتخب الأولمبي في المعسكر الإعدادي لتصفيات كأس آسيا.//انتهى//21:49ت م0152