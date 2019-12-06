سكاكا 09 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 06 ديسمبر 2019 م واساختتم ملتقى مهيأ للتربية الخاصة الأول بمنطقة الجوف اليوم ، فعالياته التي انطلقت بتنظيم من فريق مهيأ لذوي الإعاقة بالتعاون مع الجمعية السعودية للتربية الخاصة "جستر الجوف".وشهد اليوم الأخير للملتقى عدداً من الفعاليات والأنشطة والبرامج المتنوعة ، حيث أقيمت ندوة بعنوان آلية تشخيص طيف التوحد حسب تشخيص الأمراض (النسخة الخامسة) نفذه الدكتور نبهان بن عبدالله أبوأصليح، تحدث خلالها عن مفهوم وتعريف اضطراب طيف التوحد، وأعراضه، والتواصل والتفاعل الاجتماعي لدى الطفل التوحدي، وتشخيص الاضطراب والعلاج وأنماط السلوك للطفل المصاب.وفي ذات السياق استمرت الأجنحة المشاركة في استقبال زوار وضيوف الملتقى وتقديم الخدمات التوعوية والاستشارات الفنية والتخصصية، بالإضافة إلى تقديم برامج تربوية وعلاجية للراغبين.وفي نهاية الملتقى قام المدير التنفيذي لجمعية جستر الجوف فهيد بن عشوي الشمري و بمعيته ممثل فريق مهيأ للتربية الخاصة فايز بن صالح العنزي بتكريم الجهات الداعمة والمشاركة ، واللجان العاملة بدروع الملتقى التذكارية.من جانبها أوضحت قائدة فريق مهيأ عبير بنت صالح العنزي بأن الملتقى قد حقق الهدف المأمول منه ، مقدمًا نتائج إيجابية ، نفذت من خلاله العديد من المبادرات والشراكات المجتمعية والتي سوف تخدم ذوي الإعاقة ، مؤكدةً بأن هذا الملتقى سوف يكون نواة لإقامة العديد من الملتقيات في المستقبل ، وقدمت العنزي شكرها وتقديرها لكافة شركاء النجاح من الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية واللجان العاملة.// انتهى //21:49ت م0153