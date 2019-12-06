الرياض 09 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 06 ديسمبر 2019 م واسأقام نادي الفروسية بالرياض اليوم حفل سباقه الـ (33) على مساهمة وهدية نادي الفروسية ضمن فعاليات موسم سباقات الخيل بالرياض لهذا العام 1440/1441هـ .واشتمل السباق على عشرة أشواط ، وكانت الأشوط الرئيسية هي الشوط الرابع على تقديرية نادي الفروسية والشوط التاسع مساهمة نادي الفروسية .وسلّم مدير عام نادي الفروسية عادل بن عبدالله المزروع الجائزة التقديرية للمدرب فهد بن سعد بعد فوز الجواد ( سودد ) العائدة ملكيته لإسطبل الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز الذي حقق المركز الأول في سباق الشوط الرابع، كما سلّم المشرف على العلاقات العامة والمراسم بالنادي خالد بن إبراهيم العشري الشيك الأفتراضي لمساهمة نادي الفروسية للمدرب نايف العطاوي، بعد فوز الجواد ( الفاصم ) العائدة ملكيته لإسطبل محمد بن نايق المرزوقي، بعد أن حقق المركز الأول في سباق الشوط التاسع.//انتهى//21:50ت م0154