الرياض 09 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 06 ديسمبر 2019 م واسنظمت إدارة الأسر الكافلة بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقه الرياض برنامجاً تثقيفياً لمنسوبات الإدارة وللأسر الكافلة للأيتام وأطفالهم، استقبلت خلاله وفدين من الإدارة العامة لشؤون المستشفيات بوازرة الصحة ، وقسم طب الأسنان من جامعة رياض العلم.جاء ذلك في إطار التعاون والشراكة المجتمعية بين القطاعات المختلفة وضمن حملة نظمتها وزارة الصحه تزامناً مع اليوم العالمي للتطوع.وتخلل الرنامج محاضرتين تثقيفيتين، تحدثت في المحاضرة الأولى التي جاءت بعنوان (إحمينا نحميك) وتحدثت الدكتورة ريما شرف عن أهمية العناية بالاسنان والمحافظة عليها، مزودةً ذلك بعرضٍ مرئي عن الطريقة المثلى لتنظيف الأسنان.وتحدثت أخصائية التغذية ندى السمحان في المحاضرة الثانيه عن (الغذاء الصحي وأهمية الإفطار الصباحي) وأهمية الغذاء المتوازن وطرق جذب الأطفال وتشجيعهم على الإفطار الصباحي.وأتيحت الفرصة في المحاضرتين للحاضرات لطرح أسئلتهن واستفساراتهن، فيما خُصص وقت من البرنامج للأطفال للمشاركة في مسابقات خفيفة.// انتهى //21:51ت م0155