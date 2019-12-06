اقتصادي / مؤشرات الأسهم الأمريكية تفتتح تعاملاتها على ارتفاع
الجمعة 1441/4/9 هـ الموافق 2019/12/06 م واس
نيويورك 09 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 06 ديسمبر 2019 م واس
افتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية تعاملاتها اليوم على ارتفاع بعد أن أظهرت بيانات أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة سجل أسرع وتيرة في عشرة أشهر في نوفمبر.
وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 161.89 نقطة، أو 0.58 بالمئة، إلى 27839.68 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز500 مرتفعًا 17.19 نقطة، أو 0.55 بالمئة، إلى 3134.62 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع ? 63.55 نقطة، أو 0.74 بالمئة، إلى 8634.25 نقطة.
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