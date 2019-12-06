نيويورك 09 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 06 ديسمبر 2019 م واسافتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية تعاملاتها اليوم على ارتفاع بعد أن أظهرت بيانات أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة سجل أسرع وتيرة في عشرة أشهر في نوفمبر.وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 161.89 نقطة، أو 0.58 بالمئة، إلى 27839.68 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز500 مرتفعًا 17.19 نقطة، أو 0.55 بالمئة، إلى 3134.62 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع ? 63.55 نقطة، أو 0.74 بالمئة، إلى 8634.25 نقطة.// انتهى //22:28ت م0156