الرياض 09 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 06 ديسمبر 2019 م واسوقع مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور يوسف السيالي، وجمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم اتفاقية تقوم بموجبها مكنون بتعليم فتيات دار الحضانة الاجتماعية التابعة لفرع عمل وتنمية الرياض علوم القرآن الكريم وتحفيظهن من أجل تقديمهن للمجتمع وهن يتمتعن بقيم دينية ومبادئ اسلامية فاضلة .ووقّع السيالي أيضاً مع مؤسسة أريس الوقفية إتفاقية تقوم بموجبها أريس بدعم الحالات التي يحتضنها مركز التأهيل الشامل بالدرعية التابع لفرع عمل وتنمية الرياض وتقديم مايحتاجون من خدمات .حضر توقيع الاتفاقيتين مديرة المسؤولية الاجتماعية بالفرع عفاف الرويشد، وعدد من العاملين والعاملات في الفرع وفي مكنون وفي أريس.وأشارت الرويشد إلى أن هاتين الاتفاقيتين تأتيان ضمن حزمة من البرامج التي نفذها وسينفذها الفرع عبر إدارة المسؤولية الاجتماعية وموجهة للفئات التي ترعاها الوزارة كالأيتام والفتيات والمسنين والمسنات وذوي الاعاقة.وقدمت الرويشد شكرها وتقديرها لإدارات المسؤولية الاجتماعية في مختلف القطاعات لاسيما غير الربحية لتعاونها الدائم والايجابي مع فرع الوزارة بالرياض لمافيه من مصلحة وإفادة للفئات المستهدفة.// انتهى //22:39ت م0158