سكاكا 09 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 06 ديسمبر 2019 م واسأقامت كلية الحاسب والمعلومات بجامعة الجوف أمس ، ندوة عن الأمن السيبراني وتعزيز الثقافة الرقمية، برعاية وحضور معالي مدير الجامعة الدكتور إسماعيل بن محمد البشري، في قاعة المؤتمرات بالمدينة الجامعية.وأوضح عميد كلية الحاسب والمعلومات الدكتور مدالله الرويلي في كلمة الافتتاح، أن الكلية تولي اهتماماً كبيرا بالأمن السيبراني باعتباره أحد الركائز الرئيسية في المنظومة التقنية، مؤكداً أن الكلية تسعى من خلال هذه الندوة للقيام بأحد واجباتها تجاه الجامعة والمجتمع بنشر الوعي من أجل استخدام آمن للأجهزة الإلكترونية.ثم ألقى معالي مدير الجامعة كلمة أوضح فيها مستوى التحدي الذي يمثله الأمن السيبراني أمام كثير من الدول، معتبراً أن الندوة جاءت في وقتها الصحيح، لأن معظم شؤون الحياة تعتمد على التقنية التي يتوفر عن طريقها الكثير من المعلومات العلمية والاقتصادية والأمنية.وأكد معاليه، اهتمام الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، بأمن الشبكات والمعلومات وبكل ما يتعلق بشؤون التقنية داخل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، من خلال وضع السياسات الكفيلة بأمن وحماية تلك المؤسسات، لافتاً إلى أن الندوة جاءت في منعطف مهم من تاريخ الوطن ومسيرة التقنية في الجامعة التي تسعى إلى أن تصبح جامعة تقنية في مختلف أعمالها.وحث الدكتور البشري، إدارة الكلية على نشر الوعي بين الطلاب والطالبات وإعطائهم أكبر قدر من المعلومات لتوعيتهم بأهمية الأمن السيبراني، معرباً عن تفاؤله بأن تخرج إحدى توصيات الندوة بالتواصل مع المجتمع وتوعية الجهات الحكومية بأهمية الأمن السيبراني وتحدياته المعاصرة.ووسط حضور قيادات الجامعة ومختصين في عدد من الجهات الحكومية في المنطقة، تناوب المشاركون على طرح عدة محاور، تمثلت في الشهادات المهنية في الأمن السيبراني، ووجود العديد من الشهادات المتاحة لأخصائي أمن المعلومات، ونصائح مهمة عن أمن الهاتف الذكي، والإيجابيات والسلبيات في مجال أمن الهواتف الذكية.// انتهى //22:41ت م0159