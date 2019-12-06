الرياض 09 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 06 ديسمبر 2019 م واستأهل فريق النصر إلى دور الـ 16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، بفوزه على البكيرية بأربعة أهداف مقابل هدف، اليوم، ضمن دور الـ 32 من المسابقة.وافتتح عبدالرزاق حمدالله الأهداف للنصر في الدقيقة 32، ثم سجّل بيتروس وجوليانو في الدقيقتين 48، 49 على الترتيب، ليختتم نور الدين أمرابط أهداف النصر في الدقيقة 63، فيما سجل هدف البكيرية الوحيد لاعبه عبدالله الغامدي في الدقيقة 86 ، ليواجه النصر في الدور المقبل فريق ضمك.//انتهى//22:43ت م0160