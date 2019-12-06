القريات 09 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 06 ديسمبر 2019 م واسدشن مدير التعليم بمحافظة القريات الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي مبادرة كاشت خذها معك، بالتعاون مع رابطة سدر الجوف التطوعية، وبحضور رئيس بلدية القريات المهندس سميحان بن محمد الشمري، وعضو لجنة أصدقاء البيئة الدكتور عطا الله العبار، ومشاركة مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقريات ناجح بن سالم الشراري، بمساهمة من فريق القريات برئاسة رحيّل بن سليّم العبدلي بمناسبة اليوم العالمي للتطوع، حيث تم تدشن المبادرة أمس في ابتدائية الإمام مسلم، وبمشاركة فعًاله من طلاب المدارس.بدأت فعاليات تدشين المبادرة بتلاوة بالقرآن الكريم، ثم كلمة لرئيس فريق القريات رحيل العبدلي أوضح فيها مراحل المبادرة وأهميتها، وشاهد الحضور عرضاً مرئياً عن رابطة سدر الجوف التطوعية وأهدافها وما تقدمه، وفي الختام تم توزيع البذور على الطلاب.// انتهى //22:51ت م0163