الرياض 09 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 06 ديسمبر 2019 م واستُختتم غدًا مباريات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم بثلاث مواجهات.ويلعب في المواجهه الأولى فريق أبها مع نظيره العربي في الثالثة والنصف عصرًا وفي المباراة الثانية يستضيف فريق الصفا فريق الاتحاد، حيث تبدأ في تمام الساعة 5:25 مساءً، وستكون ثالث المباريات وآخرها بلقاء الهلال والجبلين الساعة 5:45 مساءً.ومن المقرر انطلاق مباريات دور الـ16 في الأول من يناير المقبل.//انتهى//23:05ت م0165