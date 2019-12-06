الرياض 09 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 06 ديسمبر 2019 م واسينظم المركز السعودي لسلامة المرضى حدثاً مجتمعياً بعنوان "حكايا سلامة" مساء السبت 7 ديسمبر، على هامش المؤتمر الدولي الثاني للمركز السعودي لسلامة المرضى.يأتي ذلك حرصاً من المركز على توعية المجتمع فيما يتعلق بسلامة المرضى، إذ تستهدف الفعالية كل الفئات العمرية بما في ذلك الأطفال، حيث سيكون للأطفال ركن خاص يشرح عملياً تفاصيل مهمة في حياتهم اليومية.وسيكون هناك مشاركة عدد من المختصين للحديث عن جوانب تختص بتمكين المرضى، بهدف نقل المجتمع إلى مرحلة أكبر من الثقافة بكل ما يتعلق بسلامتهم قبل وأثناء وبعد زيارة مقدمي الخدمات الصحية.وحول ذلك شدد سعادة الدكتور عبدالإله الهوساوي مدير عام المركز السعودي لسلامة المرضى أن المجتمع بحاجةٍ إلى التوعية بما يتعلق بسلامة المرضى، نظراً لأثره على الصحة وغياب المعلومة حول الأثر.وقال: "نسعى في المركز السعودي لسلامة المرضى نحو الوصول الفاعل للمجتمع، من أجل ذلك أضفنا مساراً مجتمعياً بجانب المسار العلمي في المؤتمر الدولي الثاني للمركز السعودي لسلامة المرضى، نهدف من خلاله إلى الوصول لكل فئات المجتمع مما يجعله يوماً مفتوحاً للأسرة يجمع المعلومة والترفيه و يساعد في ترسيخ مفهوم التمكين الصحي للمرضى و ذويهم".يذكر أن المركز السعودي لسلامة المرضى ينظم للعام الثاني على التوالي فعالية "حكايا سلامة"، ويتيح تسجيل حضور الفعالية للجميع من خلال الموقع الرسمي للمركز والصفحة الخاصة بالفعالية.// انتهى //23:05ت م0167