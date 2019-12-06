المدينة المنورة 9 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 6 ديسمبر 2019م واسنظمت الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بالمدينة المنورة اليوم احتفال خاص بيوم التطوع العالمي في مقرها بالمدينه بالمدينة وبحضور مدير الجمعية الدكتور يعقوب البشاوري و عدد من ممثلي الجمعيات التطوعية وحضور منسوبيي الجمعية وعدد من الضيوف .وأكد مدير الجمعية الدكتور يعقوب البشاوري في كلمة أن بلادنا - ولله الحمد - دأبت دائماً على العمل جاهدة لتعميم وإبراز العمل التطوعي، وتبيان أهميته وضرورته في كل المجتمعات، والحث عليه وبما يسهم في خدمة المجتمع بمنا في ذلك الجهود التربوية للنشء والأجيال القادمة، لغرس مبادئ تقوم على أهمية مساعدتهم للناس والتطوع والمبادرة في المشاركة بخدمة مجتمعهم، لا سيما الفئات المحتاجة للخدمة في هذا المجتمع.وأُعلن خلال الاحتفال عن تدشين نادي التطوع بفرع الجمعية للمدينة مقدما شكره لفريق امة تقراء التطوعي على كل ما يقدموه في إبراز الأعمال التطوعية لجميع الفئات بالمدينه المنورة .وعلي هامش الاحتفال كرم الدكتور البشاوري الرحال العالمي المغربي محمد بورحات ومنحه العضوية الفخرية في خلال زيارة الرحال العالمي للمدينه المنورة وزيارة مقر فرع جمعية الثقافة والفنون بالمدينه .//انتهى//23:05ت م0168