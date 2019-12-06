حائل 09 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 06 ديسمبر 2019 م واسنفذ فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة حائل، ممثلاً بفريق التطوع مبادرتي "كسوة الشتاء" و "السلة الغذائية" في محافظة بقعاء، امتداداً للمبادرات التي قامت بها الهيئة خلال الاحتفال باليوم العالمي للتطوع.أوضح ذلك مدير إدارة الاتصال المؤسسي المتحدث الرسمي بفرع الهلال الأحمر بالمنطقة سلطان بن عبدالعزيز البراهيم، مبيناً أن المبادرة تهدف إلى تعزيز دور الهيئة المجتمعي، وتكريس رسالة التطوع في مشاركة المجتمع بمثل هذه المناسبات.// انتهى //23:05ت م0169