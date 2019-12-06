الرياض 09 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 06 ديسمبر 2019 م واسفاز المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات على نظيره المصري بنتيجة 6 - 4، في اللقاء الودي الدولي الذي جمعهما اليوم على صالة الهيئة العامة للرياضة بالدمام، ضمن تحضيرات الأخضر في مرحلته الأولى بمدينة الدمام استعدادًا لنهائيات كأس أمم آسيا لكرة قدم الصالات في تركمانستان خلال فبراير المقبل.وسجل أهداف المنتخب الوطني كل من إيهاب السعد (هدفين)، وعبدالعزيز العلوني ونواف العروان ومحمد الخماس وعمر الدبل.ويختتم الأخضر غدًا السبت المرحلة الأولى من معسكره الإعدادي في مدينة الدمام وذلك بملاقاة المنتخب المصري وديًا مرة أخرىخرى على صالة هيئة الرياضة بالدمام.//انتهى //23:06ت م0170