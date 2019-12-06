القريات 09 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 06 ديسمبر 2019 م واسنفذت إدارة التعليم بمحافظة القريات ممثلة في قسم الإعلام والاتصال بالإدارة، بالشراكة مع قسم توجيه وإرشاد الطلاب مبادرة تطوعية بعنوان "حقيبة الشتاء" بمناسبة اليوم العالمي للتطوع، تستهدف عدداً من أسر الطلاب والطالبات، وتتمثل في توزيع حقائب شتوية على الأسر إهداء من إدارة التعليم بمساهمة من أصحاب الأيادي البيضاء.وأوضحت منسقة المبادرة ومسؤولة الاتصال منى بنت عبدالله الشراري أن المبادرة تهدف إلى تعزيز وتمكين العمل التطوعي، وذلك لتحقيق أحد الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة الشابة 2030، وتعزيزاً للروابط بين الأسر المستفيدة وإدارة التعليم، وتوفير بعض احتياجات الأسر في فصل الشتاء، وأضافت كذلك تم تشكيل لجنة لتوزيع الحقائب على الأسر المستفيدة برئاسة مسؤولة لاتصال وعضوية عدد من مساعدات رؤساء الأقسام وقائدات المدارس، مؤكدة أن هذه المبادرة تأتي من مبدأ الاهتمام بالطالب ورعايته وتعزيز الصلة بينه وأسرته مع إدارة التعليم.// انتهى //23:34ت م0171