القاهرة 09 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 06 ديسمبر 2019 م واستأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترسانة إلى دور الـ 16 من بطولة كأس مصر بتغلبه على إنبي بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على ملعب استاد "بتروسبورت" ضمن منافسات دور الـ 32 للمسابقة.انتهى الوقت الأصلي للقاء بالتعادل السلبي بين الفريقين لتمتد المباراة لوقت إضافي على شوطين لم ينجح أي من الفريقين خلالهما في حسم اللقاء لصالحه ولجأ الفريقان لركلات الترجيح التي فاز بها الترسانة بنتيجة 4-3، ليواجه النادي الأهلي في الدور المقبل.// انتهى //23:45ت م0173