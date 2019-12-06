الأمم المتحدة 09 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 06 ديسمبر 2019 م واسأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويترش على دور حفظة السلام في إحلال الأمن والاستقرار العالمي.وقال في كلمته خلال الفعالية التي عُقدت في المقر الدائم للأمم المتحدة اليوم بعنوان "تحسين أداء حفظة السلام: عام على قرار مجلس الأمن 2436" المتعلق بعمليات حفظ السلام وتطبيق مبدأ المحاسبة مع تحقيق السلام والأمن العالمي، "يمثّل حفظة السلام الأمل الأخير والأفضل لملايين الناس حول العالم، بعضهم يعمل في بيئات شديدة الخطورة ومناطق على حافة الانفجار بسبب النزاعات ولا يمكن لنا أن ننسى خدماتهم وتضحياتهم".وأضاف غويترش أن مبادرة العمل من أجل حفظ السلام التي أطلقها في مارس من العام الماضي جاءت استجابة لكل التحديات الماثلة أمام المجتمعات، مشيرًا إلى أن المبادرة تهدف لإعادة تركيز عمليات حفظ السلام على الولايات المحددة، والتمتع بالقوة والأمان، وحشد الدعم للحلول السياسية وتجهيز القوات وتدريبها بشكل أفضل.من جانبها أشادت مندوبة الولايات المتحدة الدائمة لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت، بعمل قوات حفظ السلام، وإنقاذ الحياة التي تقوم بها البعثات ومساعدة المدنيين.وقالت " إن حفظة السلام من أهم الأنشطة التي تقوم بها الأمم المتحدة وأكثرها تأثيراً، وتقدم الولايات المتحدة 1.7 مليار دولار لميزانية حفظ السلام، وهي أكبر داعم ثنائي للدول المساهمة بالقوات وأفراد الشرطة عبر العالم كل عام"، مؤكدة أن سوء الأداء يؤثر في سمعة الأمم المتحدة والممثلين الخاصين بالأمين العام والدول المساهمة بالقوات والقوات أنفسهم.الجدير بالذكر أن الفعالية كانت بتنظيم مشترك من الولايات المتحدة والهند والسنغال وأوروغواي والبرتغال وفيتنام، حيث شارك فيها مندوبو وسفراء الدول لدى الأمم المتحدة، إضافة إلى مسؤولين وممثلين أممين آخرين.// انتهى //23:59ت م0177