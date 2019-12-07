جيزان ٠٩ ربيع الأخر ١٤٤١هـ الموافق ٠٦ ديسمبر ٢٠١٩م واسقام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان مساء اليوم ، بزيارة تفقدية للقرية التراثية بالكورنيش الجنوبي وقف خلالها على ما تتضمنه القرية من أقسام تمثل مختلف البيئات الجغرافية , وما عرفت به المنطقة من موروثات شعبية أصيلة.واطلع سموه خلال الجولة على المركز الحضري بالقرية مستمعاً لشرح مفصل من أمين عام مجلس التنمية السياحية بالمنطقة المهندس عبده قطر،عن القرية التراثية بالكورنيش الجنوبي لمدينة جيزان التي ستشهد إقامة المعارض الفنية والثقافية والعلمية التي تبرز الجانب الحضاري والتنموي الذي تشهده محافظات ومراكز المنطقة بدعم ورعاية من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ ومتابعة مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان.واطلع سموه أيضاً خلال جولته الميدانية بالقرية على ما يتضمنه القطاع الجبلي , حيث شاهد البيت الجبلي الذي يعكس الجوانب الحضارية والمكنونات التراثية التي تمتاز بها المحافظات الجبلية بالمنطقة، ووقف على القسم الخاص البيئة المعمارية التهامية الساحلية المتمثلة في العشة والبيت التهامي والمعروضات التراثية التي اشتهرت بها.وتجول سموه بالقسم الخاص بالبيئة البحرية والمتمثل في البيت الفرساني والمعرض البحري الدائم بالقرية والسوق الشعبي الذي يتم من خلاله عرض مختلف السلع من الملابس والحلي وغيرها من البضائع ذات الطابع التراثي المرتبط بتراث وثقافة جازان والأهالي.وتابع نائب أمير منطقة جازان خلال جولته بالقرية التراثية المراحل التطويرية ومنها زيادة المسطحات الخضراء وموقع الاسر المنتجة ووضع مسارات خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة, معرباً سموه عن سعادته بما شاهده وأطلع عليه خلال الجولة , وما يتوافر بالقرية من مقومات وامكانات مادية وبشرية تسهم في تعريف السائح والزائر بتراث المنطقة وموروثاتها وفنونها الشعبية.حضر الجولة وكيل امارة حازان عبدالله بن صالح المديميغ ،ووكيل الامارة للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي وعدد من المسؤولين.// انتهى //00:15ت م0178