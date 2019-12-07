الشقيق ٠٩ ربيع الأخر ١٤٤١هـ الموافق ٠٦ ديسمبر ٢٠١٩م واساحتفت بلدية مركز الشقيق التابع لمحافظة الدرب مساء اليوم ، بفعاليات مبادرة التطوعي البلدي ، وذلك ضمن الاحتفال باليوم العالمي للتطوع، بحضور الفرق التطوعيه والفريق الكشفي بقيادة خالد الزيلعي ، وذلك بالكورنيش الشمالي لشاطئ الشقيق.وبين رئيس بلدية الشقيق المهندس ناصر بن أحمد عطيف ، أن المبادرة التي تستمر اجازة الاسبوع تشمل تنظيف الكورنيش الشمالي وزرعة الشتلات فيه، وذلك بهدف دعم وتشجيع العمل التطوعي والتوعية بأهمية الشراكة المجتمعية والحفاظ على المكتسبات الحضرية وتنميتها مبينا ان الحمله لاقت نجاحا وذلك بمشاركة زوار شاطى الشقيق بما فيهم الاطفال لزرع روح التطوع والحفاظ الممتلكات من خلال هذه المبادرات التطوعيه التي دائما ماتكون حاضره في جميع المناسبات// انتهى //00:35ت م0179