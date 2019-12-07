القاهرة 09 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 06 ديسمبر 2019 م واسفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي المصري على ضيفه الهلال السوداني بهدفين مقابل هدف خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على ملعب إستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.وبهذا الفوز حصل الأهلي على أول ثلاث نقاط في المجموعة الثانية، فيما تجمد رصيد الهلال السوداني عند 3 نقاط.// انتهى //00:51ت م0180