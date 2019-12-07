تونس 09 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 06 ديسمبر 2019 م واسعقد اتحاد إذاعات الدول العربية بالعاصمة السودانية الخرطوم، ندوة صحفية خاصة بفعاليات تتويج الاتحاد باليوبيل الذهبي بمناسبة خمسينيته ، والاستعداد لعقد الجمعية العامة التاسعة والثلاثين للاتحاد والفعاليات المرتبطة بها خلال الأيام القادمة، بمشاركة عدد من ممثلي الصحافة السودانية ومراسلي الصحافة العربية والعالمية في الخرطوم.وشدد المدير العام لاتحاد إذاعات الدول العربية عبد الرحيم سليمان في كلمته الافتتاحية على الأهمية الخاصة لهذا الحدث الإعلامي، مشيدا بالدور الحاسم للسودان في تحقيق حلم الإذاعيين العرب باستضافتها للاجتماع التأسيسي للهيئات الإذاعية العربية وما تبعه من ميلاد اتحاد إذاعات الدول العربية.وركز سليمان في كلمته على محورين أساسيين وهما، تقييم مسيرة الاتحاد وتاريخه الحافل خلال نصف قرن، إلى جانب تقديم نظرة استشرافية لأهدافه المستقبلية ، في ظل مواكبته للتطورات التكنولوجية المتسارعة بفضل الجهود الكبيرة لكافة الهيئات الأعضاء، مبرزا أن أولويات الاتحاد منذ إنشائه تمثلت وما تزال في تشجيع الهيئات الإذاعية والتلفزيونية العربية للعمل معا في ميادين الإنتاج والبث والتدريب والتبادل والتعامل بإيجابية مع التطورات التكنولوجية في العالم في المجال السمعي البصري.ولفت النظر إلى مبادرة الاتحاد بإرساء منظومات تبادل نموذجية للتبادلات البرامجية والإخبارية والرياضية بتأمين البنية التحتية والأدوات التكنولوجية الضرورية لها.// انتهى //02:00ت م0181