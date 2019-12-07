تونس 09 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 06 ديسمبر 2019 م واسأوقفت وحدات من الحرس التونسي 31 مهاجرًا غير شرعي، من جنسيات تونسية وأجنبية في عمليات مختلفة، بمحافظات المهدية ونابل والمنستير وتطاوين .وأفادت وزارة الداخلية التونسية في بيانات منفصلة اليوم، أن المهاجرين قد اعترفوا بعد التحري معهم أنهم يستعدون للمشاركة في عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة، باتجاه الأراضي الأوروبية، انطلاقًا من سواحل تلك المحافظات، مضيفة أنه تم مصادرة سيارتين ومركب بحري وزورق مطاطي مجهز بمحرك من المهاجرين.وأشارت إلى أنه تم التحفظ على المجموعة المهاجرة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.// انتهى //03:03ت م0183