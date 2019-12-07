نيويورك 09 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 06 ديسمبر 2019 م واسأغلق سوق الأسهم الأمريكية على مكاسب كبيرة اليوم مع تحسن شهية المستثمرين للمخاطرة بعد تقرير قوي للوظائف في أكبر اقتصاد في العالم وتفاؤل يحيط بمفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين قبيل موعد مرتقب لسريان جولة جديدة من الرسوم الجمركية.وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 337.06 نقطة، أو 1.22 %، إلى 28015.06 نقطة، بينما صعد المؤشر ستاندرد اند بورز500 الأوسع نطاقا 28.48 نقطة، أو 0.91 %، ليغلق عند 3145.91 نقطة.وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 85.83 نقطة، أو 1.00 %، إلى 8656.53 نقطة.// انتهى //03:08ت م0184