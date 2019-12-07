أبيدجان 09 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 06 ديسمبر 2019 م واسحذر المستشار الفني لمشروع تسريع إجراءات القضاء على عمالة الأطفال في إفريقيا، التابع لمنظمة العمل الدولية، مينورو أوجازاوارا، من أن القارة الإفريقية تسجل أعلى معدل لعمالة الأطفال في العالم، حيث يعمل واحد من كل خمسة أطفال دون السن القانوني.وشدد المستشار الفني خلال مؤتمر صحفي عقده على هامش أعمال المؤتمر الإقليمي الإفريقي الرابع عشر المنعقد بمدينة أبيدجان في ساحل العاج حاليًا، أن القضاء على عمالة الأطفال يمثل تحديًا كبيرًا في إفريقيا، لاسيما أن معظم هذه العمالة تكون في القطاع غير الرسمي ويصعب حصرها، لذلك فإن الأمر يتطلب الشراكة بين مختلف الجهات المعنية للتمكن من القضاء على هذه المشكلة.وأفاد بهذا الصدد أن منظمة العمل الدولية تنفذ حاليًا مشروعًا لتسريع إجراءات القضاء على عمالة الأطفال في إفريقيا، بتمويل من الحكومة الهولندية يغطي الفترة من نوفمبر 2018 إلى أكتوبر 2022، في عدد من الدول الإفريقية بينها ساحل العاج ومالي ونيجيريا وأوغندا ومالاوي.وأكد أوجازاوارا أن العالم ما يزال بعيدًا عن تحقيق هدف القضاء على عمالة الأطفال، كأحد أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.// انتهى //03:19ت م0185