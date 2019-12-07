نواكشوط 09 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 06 ديسمبر 2019 م واسالتقى رئيس الوزراء الموريتاني إسماعيل بده الشيخ سيديا اليوم، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في غرب إفريقيا ومنطقة الساحل محمد بنشمباس، الذي يزور موريتانيا حاليًا.وأفادت الوكالة الموريتانية للأنباء أنه جرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون القائم بين موريتانيا ومنظمة الأمم المتحدة، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.كما بحث وزير الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مع الممثل الخاص للامين العام الأمم المتحدة، علاقات التعاون بين موريتانيا ومنظمة الأمم المتحدة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //03:45ت م0186