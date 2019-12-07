عمّان 09 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 06 ديسمبر 2019 م واسأعلنت الحكومة الأردنية اليوم عن تبني الاتحاد الأوروبي لحزمة جديدة من المساعدات بقيمة 98 مليون يورو لدعم اللاجئين والمجتمعات المضيفة في الأردن من خلال الصندوق الائتماني الإقليمي للاتحاد الأوروبي استجابة للأزمة السورية.وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز إن مجلس الصندوق تبنى برنامج دعم بقيمة 59 مليون يورو لتعزيز الاعتماد على الذات للاجئين والمجتمعات المضيفة في الأردن، والعمل على إنشاء نظام وطني شامل للحماية الاجتماعية، وإيجاد فرص عمل للمجتمعات الأردنية المضيفة المتضررة من اللجوء وللسوريين.وأضاف في بيان صحفي أن مجلس الصندوق وافق أيضا على مشروع بقيمة 39 مليون يورو لإنشاء نظام متكامل لإدارة النفايات الصلبة في مخيمات اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة في الأردن لتحسين الظروف الصحية والبيئية وإيجاد فرص عمل من خلال هذه المشاريع.// انتهى//04:00ت م0187