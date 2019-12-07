الرياض 10 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 07 ديسمبر 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:الملك يوجه الأجهزة الأمنية بالتعاون مع نظيرتها الأميركية في إطلاق طالب سعودي النار في فلوريداخادم الحرمين اتصل بالرئيس الأميركي معزياً: مرتكب الجريمة الشنعاء لا يمثّل الشعب السعوديأمير الشرقية: مشروعات الرؤية عملاقة وترؤّس المملكة لقمة العشرين فرصة للتنافسحسام بن سعود يطّلع على منجزات جمعية الأطفال المعوقين بالباحةالجبير: ندعم حملة «الضغط الأقسى» على إيرانالتأمينات: رفع الحد الأدنى لرواتب غيـر السعوديين يمنع التحايـلد. السديس: الأخلاق والقيم عنوان مجد الأمم«نزاهة» تعقد منتداها الثامن للاحتفاء باليوم الدولي لمكافحة الفسادالمملكة تدين جريمة فلوريدا: نقف مع الأصدقاء الأميركيينتعاون سعودي - أميركي لحل ملابسات جريمة فلوريداأشرفي: المملكة تقود استقرار الشرق الأوسط وتردع المخرّبينالخدمة المدنية تدفع بـ372 موظفاً وموظفة في برنامج وطني لتأهيل القياداتمصرع عشرة انقلابيين بينهم قيادي بصعدة2000 طفل قضوا في حرب الحوثيالسيستاني يرفض «التدخل الخارجي» في تسمية رئيس الحكومةعريقات: الصراع سياسي يتعلق بالاحتلال«عزل ترمب».. قنبلة قد تنفجر في وجه الديموقراطييناليونان تطرد سفير ليبيا// يتبع //06:02ت م0002