عام / الصحف السعودية
السبت 1441/4/10 هـ الموافق 2019/12/07 م واس
الرياض 10 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 07 ديسمبر 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
الملك يوجه الأجهزة الأمنية بالتعاون مع نظيرتها الأميركية في إطلاق طالب سعودي النار في فلوريدا
خادم الحرمين اتصل بالرئيس الأميركي معزياً: مرتكب الجريمة الشنعاء لا يمثّل الشعب السعودي
أمير الشرقية: مشروعات الرؤية عملاقة وترؤّس المملكة لقمة العشرين فرصة للتنافس
حسام بن سعود يطّلع على منجزات جمعية الأطفال المعوقين بالباحة
الجبير: ندعم حملة «الضغط الأقسى» على إيران
التأمينات: رفع الحد الأدنى لرواتب غيـر السعوديين يمنع التحايـل
د. السديس: الأخلاق والقيم عنوان مجد الأمم
«نزاهة» تعقد منتداها الثامن للاحتفاء باليوم الدولي لمكافحة الفساد
المملكة تدين جريمة فلوريدا: نقف مع الأصدقاء الأميركيين
تعاون سعودي - أميركي لحل ملابسات جريمة فلوريدا
أشرفي: المملكة تقود استقرار الشرق الأوسط وتردع المخرّبين
الخدمة المدنية تدفع بـ372 موظفاً وموظفة في برنامج وطني لتأهيل القيادات
مصرع عشرة انقلابيين بينهم قيادي بصعدة
2000 طفل قضوا في حرب الحوثي
السيستاني يرفض «التدخل الخارجي» في تسمية رئيس الحكومة
عريقات: الصراع سياسي يتعلق بالاحتلال
«عزل ترمب».. قنبلة قد تنفجر في وجه الديموقراطيين
اليونان تطرد سفير ليبيا
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