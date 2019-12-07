طرابلس 10 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 07 ديسمبر 2019 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم لقاء وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة مع وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو في العاصمة روما، على هامش الاستعداد لعقد مؤتمر حوارات أمن المتوسط، مخبرة أن اللقاء ناقش الأوضاع الراهنة في ليبيا، والإعداد لمؤتمر برلين المزمع عقده حول الأزمة الليبية، والاستعداد لمؤتمر حوار أمن المتوسط.وتطرقت إلى تصريح وزير الخارجية المصري سامح شكري أن الاتفاق الأخير بين تركيا وحكومة الوفاق لا يمس مصالح مصر لكنه يعقد الأمور، مشيرا إلى أن الوضع في ليبيا لا يحتمل أي تعقيدات إضافية.ونوهت إلى اجتماع لجنة مجلس الأمن المعنية بليبيا، وإعرابها عن قلقها إزاء عدم تنفيذ حظر السلاح في ليبيا والانتهاكات المبلغ عنها والهجمات ضد المدنيين والمنشآت المدنية التي تشكل خرقا للقانون الإنساني الدولي، مفيدة أنها ناقشت تقرير فريق الخبراء النهائي المعني بليبيا الذي ينتظر تقديمه إلى مجلس الأمن قبل الـ15 من ديسمبر الجاري.وعرجت صحف ليبيا على لقاء المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة، مع رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي، موضحة أنه تم بحث آخر التطورات الميدانية والدبلوماسية المتعلقة بالأوضاع الليبية، حيث أبدى كونتي دعم بلاده الواضح لمساعي الأمم المتحدة لإيجاد حل سلمي للصراع القائم وتجنيب ليبيا المزيد من الأضرار.// انتهى //07:30ت م0007