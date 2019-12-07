إسلام آباد 10 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 7 ديسمبر 2019 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم استقبال الرئيس الباكستاني عارف علوي معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وإشادته بالعلاقات الباكستانية السعودية.واهتمت بتصريحات وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي الذي أكد التزام بلاده بدعم عملية السلام والمصالحة الأفغانية من أجل السلام الدائم في أفغانستان.وسلطت الضوء على مساعي باكستان للخروج من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي الدولية ـ فاتف ـ من خلال تطبيق شروط المجموعة بشأن الرقابة المالية على الكيانات الإرهابية.وأخبرت عن نجاح الشرطة الباكستانية في القضاء على اثنين من عناصر حركة طالبان باكستان كانا يخططان لتنفيذ عملية إرهابية بإقليم البنجاب.وتابعت في الشأن الدولي تطورات الاحتجاجات الجارية في فرنسا لإجبار الرئيس إيمانويل ماكرون على التخلي عن خطة لإصلاح نظام معاشات التقاعد.// انتهى //09:47ت م0009