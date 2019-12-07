الخرطوم 10 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 7 ديسمبر 2019 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم تصريح عضو مجلس السيادة فى السودان صديق تاور أن جولة المفاوضات المقبلة في عاصمة جنوب السودان مع الجبهة الثورية تتسم بالشفافية والوضوح واستصحاب آراء أصحاب المصلحة الحقيقية في مناطق الحرب والنزوح.ونشرت إعلان الجيش اليمني المدعوم من التحالف العربي مصرع عشرة مسلحين حوثيين بينهم قيادي ميداني في كمين بمحافظة صعدة.وأشارت إلى مقتل ثمانية متظاهرين على الأقل وإصابة أكثر من 50 آخرين عندما أطلق مسلحون النار على مكان الاحتجاج وسط العاصمة العراقية.ونقلت عن المبعوث الأممي إلى سوريا جير بيدرسون خلال مؤتمر - حوار المتوسط - الذي عقد في روما أن على روسيا العمل مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إذا أرادت رؤية تغيرات في سوريا.وركزت على إفادة وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بإصابة 37 شخصًا على يد جيش الاحتلال خلال الجمعة الـ83 لمسيرة العودة وكسر الحصار شرقي القطاع.// انتهى //09:47ت م0010